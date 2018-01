Gagnez votre Petit Larousse illustré 2018 avec France Bleu Elsass

Le petit Larousse illustré 2018, c'est La référence de la langue française, le dictionnaire le plus complet et le plus encyclopédique. Pour cette édition 2018, le Petit Larousse annonce 150 nouveaux mots, sens, locutions et expressions - dont la québécoise "douillette" (duvet) - et une cinquantaine de nouvelles personnalités, dont le président Emmanuel Macron.

plus de 63 200 mots, 125 000 sens et 20 000 locutions

1 500 remarques de langue ou d'orthographe

2 000 régionalismes et mots de la francophonie

28 000 noms propres : personnalités, lieux, événements

4 500 compléments encyclopédiques

5 500 cartes, dessins, photographies, schémas et planches.

