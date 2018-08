Strasbourg, France

Gagnez votre Petit Larousse illustré 2019 avec France Bleu Elsass

Le petit Larousse illustré 2019, c'est La référence de la langue française, le dictionnaire le plus complet et le plus encyclopédique. Avec 150 nouveaux mots, sens et expressions et 50 nouveaux noms propres pour cette nouvelle édition du plus complet des dictionnaires de langue française.

Avec plus de 63500 mots, 125000 sens et 20000 locutions, 28000 noms propres.

1500 remarques de langue ou d'orthographe.

2000 régionalismes et mots de la francophonie.

4500 compléments encyclopédiques.

5500 cartes, dessins, photographies, schémas et planches.

Avec une carte d'activation pour bénéficier d'un accès privilégié au Dictionnaire Internet Larousse 2019 contenant plus de 80000 mots, 9600 verbes conjugués et des dossiers encyclopédiques sur les notions clés de la culture générale.

