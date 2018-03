Caen, France

C'est une nouvelle défaite qu'ont essuyé les hommes de Patrice Garende face à Angers pour la 30e journée. Les caennais ont dû s'incliner 3-0.

Pour la 31e du championnat de Ligue 1, dimanche 1er avril, et ce n'est pas un poisson, les normands rencontrent l'équipe de Montpellier au stade d'Ornano. Un match qui s'annonce difficile sur le papier : Montpellier est à la 7e place loin devant Caen qui est à la 13e place. Et Montpellier avait remporté l'aller 1-0. Il va falloir toute la détermination des joueurs et un gros élan du public pour les soutenir !

