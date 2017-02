Gagnez votre place VIP pour le Festival du cirque de Bayeux

Du 1er au 5 mars 2017, la 7e édition du Festival International du Cirque de Bayeux se prépare à recevoir près de 17 000 spectateurs. France Bleu Normandie vous offre 4 places en loge pour assister à la 4e représentation.

Du 1er au 5 mars 2017, la Ville de Bayeux accueille la 7e édition du Festival International du Cirque de Bayeux. Sous un chapiteau chauffé de 1 400 places, les spectateurs sont invités à voter pour les numéros présentés. Lors des 9 représentations, chaque artiste recevra ainsi des voix et les trois d'entre eux qui auront le plus de voix remporteront un prix. Troix prix sont en jeu : Loyal d’Or, d’Argent et de Bronze.

Mais le Festival du crique de Bayeux c'est aussi un concours de dessins, l’écriture d’un journal par les écoliers, une exposition, une messe sous chapiteau...

Et cette année, pour la première fois, l’école du Cirque de Bayeux André Hébert participe au spectacle.

France Bleu Normandie vous offre 4 places en loge pour assister à la 4e représentation, celle du vendredi 3 mars 2017 à 20h30. Cette représentation sera suivie d'un cocktail avec les partenaires du festival et vous y serez également invités.

