Gagnez votre place VIP pour le Festival International du Cirque de Bayeux

Bayeux, France

La Ville de Bayeux accueille la 8e édition du Festival International du Cirque de Bayeux du lundi 25 au dimanche 31 mars . Sous un chapiteau chauffé de 1 500 places, les spectateurs sont invités à voter pour les numéros présentés. Lors des 9 représentations, chaque artiste recevra ainsi des voix et les trois d'entre eux qui auront le plus de voix remporteront un prix. Troix prix sont en jeu : Loyal d’Or, d’Argent et de Bronze.

Mais le Festival du crique de Bayeux c'est aussi un concours de dessins, l’écriture d’un catalogue de mode par les écoliers, trois expositions gratuites, une messe sous chapiteau.



Toutes les informations sur le Festival International du Cirque de Bayeux

Un spectacle exceptionnel avec des artistes internationaux

Lors du spectacle proposé pendant les cinq jours du festival, 40 artistes de 13 nationalités seront présents. La plupart d'entre eux ont participé ou ont été primés au Festival International du Cirque de Monte-Carlo.

Après les premières notes de l’orchestre du festival, composé de 7 musiciens sous la direction de David Fackeure, Monsieur Loyal laissera place aux artistes : jongleurs, acrobates, éléphants, clowns, équilibristes et autres numéros. Lors de ces représentations, le public vote pour son numéro préféré. L'artiste qui aura obtenu le plus de voix recevra le Loyal d’Or.

