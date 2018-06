Le 6 juillet prochain à 18h, Sting et Shaggy seront en concert depuis les salons de la mairie de Paris à l’occasion du Festival Fnac Live. France Bleu vous offre le voyage pour assister au showcase et rencontrer les deux artistes à l'issue du live.

Réservez votre 6 juillet ! France Bleu vous offre, à vous et la personne de votre choix, un voyage à Paris pour assister au concert de Sting et Shaggy depuis les salons de la mairie de Paris, à l'occasion du Festival Fnac Live. Ce n'est pas tout car vous pourrez, à l'issue du concert, rencontrer les deux artistes en privé, aux côtés d'autres auditeurs de France Bleu.

Tentez votre chance du 25 au 29 juin et inscrivez-vous pour le tirage au sort en remplissant le formulaire ci-dessous ! Laissez-nous vos coordonnées et vous serez peut-être l'un des heureux gagnants de ce voyage* un peu spécial ! (*Transports gare de domicile - Paris aller/retour dans la journée, deux billets de concert, une rencontre privée avec Sting & Shaggy. Repas non compris )