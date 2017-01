Gagnez votre séjour de ski pour 4 personnes

Gagnez votre séjour au ski pour 4 personnes sur le domaine skiable du Rouge Gazon du samedi 4 mars au lundi 6 mars.

Participez au Grand Défi du 23 au 27 janvier, entre 11 heures et midi, et gagnez un séjour pour 4 personne au ski comprenant les forfaits, la location du matériel et hébergement.

Ski de fond © Radio France

Séjour comprenant :

un bon pour 2 nuit pour 4 personne dans le Chalet du Labrador à St Maurice sur Moselle du 4 au 6 mars 2017

journée sur le domaine skiable du Rouge Gazon la location du matériel pour 4 personne pendant 2 jours.

Valeur du lot 280€

Découvrez votre hébergement :

3 pièces dont 2 chambres

cuisine intégrée

salle de bain avec douche

Chalet Le Labrador © Radio France

Cuisine du Chalet Le Labrador © Radio France

Le domaine skiable :

Alors ça vous tente ?

Appeler France Bleu au 03.83.36.20.20