Règles : Lors de la première manche : 5 affirmations de culture générale ou actu. Réponse attendue : INFO ou INTOX. 1 point par bonne réponse. Le but est d’avoir un maximum de points de réserve car en duel chaque erreur avantage l’adversaire. Même scénario pour les 2 candidats. Lors du duel franc-comtois, tout peut basculer très vite. Les candidats répondent alternativement à des affirmationslm sur leur région. Une bonne réponse : 2 points, une mauvaise réponse, les points vont à l’adversaire. Toujours 5 secondes pour répondre.

Le candidat ayant fait le plus de points est sélectionné pour la finale du vendredi. Cette semaine, France Bleu Besançon et l'Agence de Développement Touristique du Bas-Rhin vous emmène dans la station de Montagne des Trois Epis.

Pour participer, appelez le 03.81.83.31.11.

Votre cadeau : Un magnifique séjour 2 nuits en demi pension (hors boissons) pour 2 adultes et deux enfants à l'hotel "Alexain" dans la station de montagne les "3 épis" situé à la croisée des chemins entre Munster, Colmar et Kaysersberg. Lieu-dit les 3 Epis 68410 ains que 2 entrées adultes et 2 entrées enfants pour le Parc Cigoland

L'Alexain Hotel restaurant & wellness Trois étoiles est situé à la croisée des chemins entre Munster, Colmar et Kaysersberg. Il est le lieu idéal pour se promener et se ressourcer en famille ou entre amis. A perte de vue, les Vosges, la plaine d'Alsace ainsi que la Forêt Noire. Dans cette endroit plein de charme, se retrouvent tous les amoureux de la nature et d'aventures. 42 Chambres avec Tv écran plat, Petit déjeuner buffet, restaurant, salon bar et centre wellness avec une vue panoramique.

