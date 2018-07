Actualités, musique, culture générale et bonne humeur. Le Vrai du Faux, c'est du lundi au vendredi de 9h à 10h sur France Bleu Besançon durant tout l'été.

Nancy, France

Règles : Lors de la première manche : 5 affirmations de culture générale ou actu. Réponse attendue : INFO ou INTOX. 1 point par bonne réponse. Le but est d’avoir un maximum de points de réserve car en duel chaque erreur avantage l’adversaire. Même scénario pour les 2 candidats. Lors du duel franc-comtois, tout peut basculer très vite. Les candidats répondent alternativement à des affirmationslm sur leur région. Une bonne réponse : 2 points, une mauvaise réponse, les points vont à l’adversaire. Toujours 5 secondes pour répondre.

Le candidat ayant fait le plus de points est sélectionné pour la finale du vendredi. Cette semaine, France Bleu Besançon et La Famille Mengin vous emmène en Lorraine.

Pour participer, appelez le 03.81.83.31.11.

Votre cadeau

Déjeuner pour 2 personnes le samedi à Vins et Tartines.

Dîner pour 2 personnes le samedi aux Pissenlits.

Son et lumières Place Stanislas.

Nuit en chambre standard 2 personnes au Cottage Nancy Brabois.

Petits déjeuners buffet pour 2 personnes dimanche matin.

2 entrées au Musée Lorrain - Palais des ducs de Lorraine

Une visite pour 2 personnes du 1er avril au 31 octobre, le samedi de 14h30 à 16h00 conduite par un guide de Nancy Tourisme

Ou

Toute l’année, jour et horaire au choix des gagnants, mise à disposition d’un audioguide (centre-ville ou Art Nouveau)