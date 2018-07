Actualités, musique, culture générale et bonne humeur. Le Vrai du Faux, c'est du lundi au vendredi de 9h à 10h sur France Bleu Besançon durant tout l'été.

Nancy, France

Règles : Lors de la première manche : 5 affirmations de culture générale ou actu. Réponse attendue : INFO ou INTOX. 1 point par bonne réponse. Le but est d’avoir un maximum de points de réserve car en duel chaque erreur avantage l’adversaire. Même scénario pour les 2 candidats. Lors du duel franc-comtois, tout peut basculer très vite. Les candidats répondent alternativement à des affirmationslm sur leur région. Une bonne réponse : 2 points, une mauvaise réponse, les points vont à l’adversaire. Toujours 5 secondes pour répondre.

Le candidat ayant fait le plus de points est sélectionné pour la finale du vendredi. Cette semaine, France Bleu Besançon et La Famille Taillard vous emmène au bord du Lac Saint ponit

Votre cadeau

Une nuit en suite familiale pour une famille de 4 personnes Aux Rives Sauvages avec petit déjeuner inclus, accès illimité au SPA, un dîner au restaurant à la ferme et une croisière commenté sur le lac Saint-Point.

Partez pour un séjour détente et relaxation dans le hauts-Doubs au bord du Lac Saint-Point à 15km de Pontarlier.

Les Rives Sauvages, hôtel-spa composé de 16 Suites sur les rives du Lac Saint-Point, vous accueillent à Malbuisson au cœur de la Bourgogne-Franche-Comté. Notre établissement est membre du réseau de restaurateurs, hôteliers et voyageurs Les Collectionneurs.

Vivez un moment unique et idyllique dans notre hôtel SPA qui ose l’alliance du confort et de la modernité avec les espaces naturels sauvages du 3ème lac naturel de France.

Un spa de la marque Cinq Mondes®, d’une surface de 300 m² vous permettra de vous détendre et de vous ressourcer face au Lac. Entre une séance de sauna ou de hammam (ou les deux) vous pourrez profiter de la piscine intérieur chauffée avec bec de cygne et jets massant.

Une envie de prendre soin de vous ? Nous vous proposons également des soins esthétiques et un service de massage pour un séjour bien-être assuré.

Restaurant à la Ferme

Les rives sauvages