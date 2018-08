Actualités, musique, culture générale et bonne humeur. Le Vrai du Faux, c'est du lundi au vendredi de 9h à 10h sur France Bleu Besançon durant tout l'été.

Règles : Lors de la première manche : 5 affirmations de culture générale ou actu. Réponse attendue : INFO ou INTOX. 1 point par bonne réponse. Le but est d’avoir un maximum de points de réserve car en duel chaque erreur avantage l’adversaire. Même scénario pour les 2 candidats. Lors du duel franc-comtois, tout peut basculer très vite. Les candidats répondent alternativement à des affirmationslm sur leur région. Une bonne réponse : 2 points, une mauvaise réponse, les points vont à l’adversaire. Toujours 5 secondes pour répondre.

Le candidat ayant fait le plus de points est sélectionné pour la finale du vendredi. Cette semaine, France Bleu Besançon et La Famille Taillard vous emmène au bord du Lac Saint ponit

Pour participer, appelez le 03.81.83.31.11.

Votre cadeau

une nuit en chambre familiale pour une famille de 4 personnes à l'Hôtel Le Lac avec petit déjeuner inclus, un diner au restaurant du fromage et une croisière commenté sur le lac Saint-Point.

Vous passerez un confortable séjour dans cet hôtel-restaurant trois étoiles situé à Malbuisson, en bordure du Lac Saint-Point.

Cet hôtel saura vous séduire avec ses boiseries et sa splendide vue sur le Lac et la forêt du haut-doubs. La famille Chauvin et son équipe vous réservera un accueil chaleureux dans une chambre familiale pour 4 personnes.

La journée, participez à une croisière commentée. Monter à bord d'un bateau pour faire un grand tour et admirer, pendant une heure, la beauté des paysages et des villages de pêcheurs emblématiques du lac de Saint-Point.

Le soir, nous vous proposons de diner au restaurant du fromage, situé juste à côté de l’hôtel Le Lac. Dans un cadre en bois entièrement sculpté à la main, dégustez une fondue en famille. Vous terminez votre repas avec les succulents desserts de Frédéric Chauvin.

