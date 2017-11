JEU - Gagnez vos invitations au festival "Oh la la !" le temps des petits à Gardanne

France Bleu Provence, radio partenaire de la première édition d'"Oh la la !, le temps des petits", festival de spectacles vivants et activités culturelles et artistiques pour très jeune public et familles, organisé à Gardanne du 17 au 22 novembre 2017.

"Même pas peur" est le thème de cette première édition. Pour jouer avec les peurs d'enfance, du noir, du loup, de la solitude, et bien d'autres encore. Parce que dépasser ou apprivoiser ses peurs c'est apprendre à vivre, c'est grandir, c'est aller de l'avant !

En savoir plus : le site du festival

Gagnez vos invitations au spectacle "Les Bruits du Noir" le vendredi 17 novembre 2017 à la Maison du Peuple de Gardanne

"Les Bruits du Noir" : une plongée délicieuse dans le monde sonore fantasmagorique de Monsieur Maurice.

Monsieur Maurice, personnage sensible et saxophoniste excentrique, évolue dans une bulle musicale joyeuse et contagieuse. Mais quand la pénombre arrive, il devient silencieux et se met à écouter ces bruits qui ont toujours été là, qu’il n’entendait pas et qui semblent soudain l’assaillir … Il a peur… et nous amuse énormément !

Spectacle burlesque et musical - Tout public - A partir de 4 ans - Durée : 45 min