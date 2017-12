Faites un tour au marché de Noël de Besançon, observez bien les déambulations lumineuses sur les façades de la place de la Révolution et participez au jeu des 5 erreurs avec France Bleu Besançon, jusqu'au 31 décembre 2017. Des bons d'achats d'une valeur de 150 € sont à remporter.

Besançon, France

Les déambulations lumineuses dans le cadre du marché de Noël de Besançon, sont visibles sur les façades de la place Pasteur, de la place de la Révolution, de l'Eglise Saint-Pierre, et de la promenade Granvelle, du samedi 9 décembre au dimanche 31 décembre 2017, tous les jours de 17h30 à 21h, les vendredis et samedis jusqu'à 22h. A cette occasion, France Bleu Besançon vous propose un jeu qui va vous demander un peu d'attention !

Le principe du jeu des 5 erreurs de Noël à Besançon

Rendez-vous place de la Révolution, soyez attentifs et observez bien les images projetées sur la façade. Rendez-vous sur l'appli France Bleu ou la page facebook de France Bleu Besançon, regardez, comparez et trouvez les 5 erreurs qui se sont glissées dans la vidéo que nous vous proposons. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2017 à minuit pour participer.

Pour vous faciliter les choses, nous vous faisons 10 propositions dans le module de jeu ci-dessous. Il vous suffit de cocher les 5 erreurs entre ce qui est projeté réellement place de la Révolution et les images de notre vidéo. N'oubliez pas de remplir la partie avec vos coordonnées et de valider votre participation. Quatre gagnants seront sélectionnés et remportent chacun des bons "BesacCadeau" d'une valeur de 150 euros pour se faire plaisir dans les boutiques de Besançon. Ils seront contactés par France Bleu Besançon dans la première semaine de janvier.