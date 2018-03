Salins-les-Bains, France

Le Kézako, c'est du lundi au vendredi de 11h à midi. Le principe du Schmilblick à la Franc-comtoise. L'auditeur pose une question si la réponse est "oui" il fait une proposition.

Appelez nous au 03 81 833 111 et faite nous vos propositions.

Les gagnants qui auront découvert l'objet du jour, participeront au tirage du vendredi. Le gagnant repartira avec un magnifique cadeau.

A gagner cette semaine : 1 nuit en lodge avec petit déjeuner + 2 dîners à Arbois + visite de la Grande Saline le tout pour 2 personnes

CAMPING LES GABELOUS

Domaine des Gabelous

Le Camping de Salins-les-Bains offre une nuit pour deux dans son lodge Evasion (25 m²). Cet hébergement est équipé d’une partie cuisine avec vaisselle, d’un réfrigérateur, d’une cafetière, d’un four à micro-ondes et d’une partie sanitaires. Dans la partie salon, les heureux gagnants pourront disposer d’une table avec chaises et d’un climatiseur réversible. La chambre est équipée d’un grand lit 140x190, oreillers et couette. Les draps ne sont pas fournis mais peuvent être loués sur place. Petit déjeuner non inclus, mais qui peut être proposé à partir de 8€ / personne.

BRASSERIE AUX DOCKS

Brasserie Arbois - Aux Docks Brasserie

La Brasserie aux docks est devenu, en quelques mois, le rendez-vous incontournable de la bistronomie à Arbois. L’établissement est heureux d’offrir 2 menus du jours d’une valeur de 28€ / repas (hors boissons) au gagnant du jeu. Un bon cadeau pourra être envoyé au gagnant avec tous les renseignement nécessaires pour savourer une aventure culinaire exceptionnelle.

GRANDE SALINE

Grande Saline et Musée du sel - Grande Saline de Salins

La Grande Saline de Salins-les-Bains, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, et ses galeries souterraines dont les plus anciennes parties datent du XIIe siècle, sont l’endroit incontournable à visiter quand on passe à Salins-les-Bains. L’équipe est donc heureuse d’offrir au gagnant du jeu 2 places pour une visite guidée de ce magnifique témoin d’une industrie qui a duré plus de 1000 ans !