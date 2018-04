Labergement-Sainte-Marie, France

Le Kézako, c'est du lundi au vendredi de 11h à midi. Le principe du Schmilblick à la Franc-comtoise. L'auditeur pose une question si la réponse est "oui" il fait une proposition.

Appelez nous au 03 81 833 111 et faite nous vos propositions.

Les gagnants qui auront découvert l'objet du jour, participeront au tirage du vendredi. Le gagnant repartira avec un magnifique cadeau.

A gagner cette semaine : 1 gagnant par jour pour 1 croisière-thématique pour 2 (Apéritive le 20/05/18 à 10h30 ou concert le 18/05/18 à 17h. Les gagnants auront le choix avec l'office du tourisme des Combes à la Saône)

L'office de tourisme des Combes à la Saône propose pour la première fois cette saison des croisières avec le Cadet Rousselle afin de vous faire découvrir la dérivation de St Albin et plus précisément le tunnel de Saint Albin. Embarquez pour un voyage agréable, laissez-vous porter et venez rompre avec votre quotidien... Dépaysement garanti!