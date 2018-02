Besançon

Le Kézako, c'est du lundi au vendredi de 11h à midi. Le principe du Schmilblick à la Franc-comtoise. L'auditeur pose une question si la réponse est "oui" il fait une proposition.

Appelez nous au 03 81 833 111 et faite nous vos propositions.

Les gagnants qui auront découvert l'objet du jour, participeront au tirage du vendredi. Le gagnant repartira avec un magnifique cadeau.

A gagner cette semaine : 1 nuit au cheval d’amour avec petit déjeuner + séance de shooting + soins aux thermes le tout pour deux personnes

CHE’VAL D’AMOUR

Au rythme du cheval de trait comtois d’un naturel docile et calme, parcourez les bords de la Loue et ses plages de graviers blancs, appréciez la fraicheur et la beauté de la forêt de chaux, visitez le vignoble d’Arbois. Mais Che ’ Val d’Amour c’est aussi : 3 Chambres d’Hôtes - 3 épis à l'orée de la forêt et de l'étang, dans une ancienne ferme typique entièrement rénovée. Chaque chambre de plain-pied possède sa terrasse privée. Dans la grange d’accueil, vous trouverez le feu de cheminée accueillant et sur la mezzanine un salon détente avec jeux de société, bibliothèque et piano. Copieux petit déjeuner Campagnard. Cuisine d’été et Barbecue à disposition. La dotation comprend une nuitée en chambre d’hôtes pour 2 personnes, avec petit déjeuner inclus.

Che'Val d'Amour

PASCAL REGALDI PHOTOGRAPHE

Il s'agit d'une séance photo studio ou extérieur sur Salins au choix d'une durée d'une heure pour 1 à 2 personnes (même famille). Suite à ce shooting photo, je remets 1 CD ou envoi numérique de photos sélectionnées couleur et noir et blanc en HD. La seule contrainte: pas au mois de mars, je suis en Thaïlande pour un reportage !

Le Cri Cette photo chez moi - Pascal Regaldi

THERMA SALINA

Le nouvel établissement thermal de Salins-les-Bains, qui souffle sa 1ère bougie en ce début d’année 2018, offre au gagnant un soin (composé d’un hydrobain, d’une douche au jet, d’une application de boue et d’un modelage). Et pour en profiter, il pourra être accompagné d’une personne qui profitera également d’un soin relaxation (massage sous eau salée, hydrobain, douche au jet et application de boue). Les heureux gagnants pourront également profiter de l’accès à l’espace thermoludique, composé du grand bassin, du caldarium ainsi que du sauna et du hammam.