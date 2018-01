Le Kézako, c'est du lundi au vendredi de 11h à midi. Le principe du Schmilblick à la Franc-comtoise. L'auditeur pose une question si la réponse est "oui" il fait une proposition.

Appelez nous au 03 81 833 111 et faite nous vos propositions.

Les gagnants qui auront découvert l'objet du jour, participeront au tirage du vendredi. Le gagnant repartira avec un magnifique cadeau.

A gagner cette semaine avec notre partenaire Les cabanes des Grands lacs

1 bon cadeau pour 1 nuit en cabane duo flottante (accès barque) avec apéritif champagne et pétales de roses

Cabanes Flottantes - Cabanes des Grands Lacs

Située en bordure du lac de Bonnal, cette station originale et écologique est à 2 minutes à pied de la rivière Ognon et à 4 km de Rougemont.

Les cabines, cabanes et huttes confortables sont accessibles par bateau, escalier, échelle, pont ou tyrolienne. L'ensemble de ces logements sont équipés de toilettes sèches et de terrasses ou de ponts. Certains d'entre eux sont alimentés en énergie solaire et pourvus de radiateurs électriques, d'éviers et/ou de bains à remous.