Jouez et remportez votre City Guide Metz-Moselle avec France Bleu Lorraine

France Bleu Lorraine vous offre le nouveau City Guide Metz-Moselle, édition 2017.

Vous voulez visiter la forteresse de l’Est et en découvrir la richesse culturelle et historique ? Vous prévoyez un séjour dans la ville pour en découvrir toutes les facettes dont certaines, souvent inconnues ? Vous êtes habitant de Metz et rêvez d’un guide qui recense tant les manifestations culturelles de la ville que des informations pratiques pour se déplacer, se loger et se restaurer ? Vous avez besoin de l’adresse d’un magasin, du numéro d’une association, d’idées pour améliorer votre quotidien dans la ville ?

Jamais futile, toujours futé, cette nouvelle édition du city-guide Metz ne pourra, cette année encore, que vous séduire avec une charte graphique toujours plus dynamique avec, entre autres, une couverture inédite ainsi qu’une mise en page permettant un accès rapide aux informations grâce à des rubriques efficaces, claires et précises (restaurants, hôtels, commerces traditionnels ou de luxe, boutiques artisanales, adresses utiles et bien d’autres encore parfois surprenantes).

France Bleu Lorraine vous offre 40 City Guide Metz-Moselle 2017

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le 24 avril minuit.

Comme à son habitude, le Petit Futé a bien évidemment pris le soin de mettre l’accent sur les lieux insolites de la ville ; les établissements incontournables ; les adresse qui montent et autres endroits branchés sans oublier les nouveautés de l’année telles que le Bistrot des Canailles, rue du XXème corps américain ; les Copains d’Abord rue du Coëtlosquet ou le Santa Maria, rue Dupont des Loges, côté restos ; le Brooklyn Café, rue des Roches, pour prendre un verre entre amis le Tiffany qui tel le phoenix renait de ses cendres, rue du Coëtlosquet, pour danser jusqu’à l’aube ; la Porte Secrète, rue des Benelles, pour un escape game plein de mystères (à résoudre) ; Solis Mettensis, pour découvrir la ville autrement et écologiquement, etc... Pour résumer : le meilleur des adresses, des bons plans mais également des conseils astucieux afin de profiter des 1001 richesses de Metz, que vous soyez de passage, nouvel arrivant ou résident permanent sans oublier les futés de l’année (coups de coeur de la rédaction - 13 dans cette nouvelle édition) et un dossier escapades en Moselle et dans le Pays Thionvillois.

Armés de votre nouveau City-Guide Metz (dans sa version papier ou dans sa version numérique), il vous sera cette année difficile de rester en plan grâce aux bons plans du Petit Futé ! Et qui dit bons plans, dit bonnes dépenses. Des euros en plus pour vous, des heureux en plus pour le Petit Futé qui a fêté, en 2016, ses 40 ans de bonnes adresses du bout de la rue au bout du monde.