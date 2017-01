Jouez à la carte bleue de France Bleu Cotentin

Tous les jours, à 6h45, 7h45 et 12h30, jouez avec France Bleu Cotentin et gagnez des des cartes cadeaux d’une valeur de 50€ ou plus.

Tous les jours, France Bleu Cotentin vous propose de jouer à la carte bleue. Trouvez le code à 4 chiffres et remportez la carte !

Le principe du Mastermind pour vous aider

Pour trouver le code à quatre chiffres de la carte, les animateurs vous aident. Vous proposez votre code et l'animatrice/teur vous annonce les chiffres bien placés. A chaque session du jeu, deux auditeurs proposent leur combinaison. Evidemment, plus vous êtes fidèle, plus vous avez de chances de gagner !

Et à la fin de la journée, si le code n'est pas trouvé, 25€ sont rajoutés sur la carte pour le lendemain.

Jouez au 02.33.23.13.23