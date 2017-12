Le troisième vendredi du mois de décembre c'est la journée internationale du pull de Noël. Ce vendredi affichez-vous avec votre plus beau pull, envoyez votre photo à France Bleu Normandie et gagnez une platine vinyle Halterrego.

Cette journée, qui ne sert à rien qu'à se faire plaisir, est très en vogue aux Etats-Unis et en Angleterre. Tout le monde s'amuse à porter un pull cette journée là : acteurs, chanteurs et même la famille royale ! La journée conquiert les autres pays par sa jovialité.

Qu'est-ce qu'un pull de Noël ?

C'est un pull tricoté en grosse laine, si possible maison, avec un motif de Noël : sapin, boules de neige, renne, cadeaux, Père Noël, etc. Les couleurs utilisées doivent être les plus vives possible : vert, rouge, bleu, jaune. Et si possible, orné de pompons, de guirlandes, ou autres fanfreluches. L'essentiel est d'être vu.

Concours de photos du plus beau pull de Noël

A l'occasion de cette journée mondiale, France Bleu Normandie organise un concours de photo. Vous avez uniquement ce vendredi, de minuit à 23h59 pour poster votre photo. Le lendemain, un jury composé de membres de France Bleu Normandie se réunira et votera pour le plus beau pull de Noël. Et l'auteur de la photo recevra comme cadeau une magnifique platine vinyle Halterrego.

Le saviez-vous ?

Les motifs naïfs de ces chandails ont valu aussi à cette journée le titre de journée internationale du pull de Noël le plus moche.

Le premier à s'afficher à la télévision avec un de ces pulls est Bill Cosby dans le _Cosby Show_.

Le plus célèbre pull de Noël est celui de Colin Firth dans le _Journal de Bridget Jones_.

Cette année a eu lieu le premier championnat du monde du pull moche. C'était à Albi le 25 novembre et plus de 600 concurrents étaient présents.