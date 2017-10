Journée spéciale CharlÉlie Couture sur France Bleu

Ce vendredi 13 octobre passez la journée avec CharlÉlie sur France Bleu Lorraine. A gagner tout au long de la journée son album "Lafayette" ainsi que 2 places pour son concert au NJP le 14 octobre.

Ce vendredi 13 octobre CharlÉlie Couture est l'invité d'Emmanuel Rousseau à 7h45 sur France Bleu

Et tout au long de cette journée CharlÉlie se livrera à Véronique Lorre sur sa vie à New York, son retour cette année en France, son nouvel album, ce qu’il pense en ce moment…, la Lorraine…Une interview plus intime de notre célèbre Lorrain à retrouver en vidéo.

Toute la journée gagnez l'album "Lafayette" de CharlÉlie Couture ainsi que vos places pour son concert au Nancy Jazz Pulsation le samedi 14 octobre sous le chapiteau de la pépinière.

Album "Lafayette de CharlElie Couture

C'est en Louisiane, au cœur du bayou, que CharlÉlie Couture a enregistré "Lafayette". Son vingtième album studio est un album brut et festif qui résume à merveille l'essence de la musique qu'il crée depuis bientôt quarante ans: un blues intense et profond, chaud et humide, entre brume et clair de lune.

Découvrez ou retrouvez l'un des titres de ce magnifique album.

Sa biographie :

Né à Nancy le 26 février 1956, il est diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts. Artiste pluridisciplinaire CharlElie COUTURE s’inscrit dans le courant « multiste » dont il est un des fondateur/théoricien. Son œuvre est un voyage conceptuel autour de la question de l’Existence, ou « comment se définir entre le conscient identifié et l’émotionnel inconscient ». En 1978, sa thèse de fin d’étude s’intitule « polymorphie de l’esprit ». CharlElie poursuit une recherche autour de « l’Art Total » cherchant des connexions entre les différentes formes d’expression que sont l’Ecriture, l’Image et la Musique. Photos, textes et peintures, CharlElie Couture autoproduit son premier disque « 12 chansons dans la sciure ».

Album "12 chanson dans la sciure" CharlElie Couture

En 1981, il est le premier artiste Français signé par Chris Blackwell sur le label Anglo-Américain Island Records, aux côtés de U2, Grace Jones, Robert Palmer. L’album « Poèmes rock » enregistré à New-York, est classé en janvier 2010 dans le Top 25 des albums qui ont marqué l’histoire du Rock en France.Il fonde à Nancy, le groupe « Local à Louer », associant photographes, peintres et poètes, et publie le fameux « manifeste de l’Art Rock » :

« L’Art doit faire la jonction entre le fonctionnalisme de la société industrielle et les aspirations de la culture pop! ». CharlElie Couture

Pionnier du Web dans les années 90, il a participé à de nombreuses conférences sur l’Art et la Culture, développant le principe des interactivités créatives. Créateur prolifique, voire même hyper productif, CharlElie Couture peint, dessine, photographie. Il a publié une quinzaine d’ouvrages de réflexions, dessins et photos.

CharlElie a enregistré 25 albums et fait plus de 1500 concerts à travers le monde sur les 5 continents. Il a aussi composé une vingtaine de musiques de films, dont « Tchao Pantin », « la salle de bains », « la petite amie d’Antonio », « l’appel du loup »…

Ses peintures, photos et dessins sont régulièrement exposés en France, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis. Installé à New York en 2004, CharlElie a la double nationalité Franco-Américaine.

En 2010, il inaugure et gère « The RE Gallery » un lieu de rencontres unique à la fois son atelier et sa galerie sur la 37th rue, en plein cœur de Manhattan (NY).En 2014/2015 la ville de Nancy / Galeries Poirel présente une grande exposition rétrospective « CharlElie, NCY – NYC » qui réunit pour la première fois une centaine de tableaux autant de photos, de sculptures et des films et des installation, soit plusieurs centaines d’œuvres réalisées de son adolescence à cette année 2015. « IN/OUT et OUT/IN » « Constructs », « Photograffs », « Innerportraits », son œuvre se veut « multiste ».

Après l’album « ImMortel » produit par Benjamin Biolay et sorti en 2014, CharlElie COUTURE part dans le Bayou de Louisiane, et enregistre « LaFAYETTE » dans le mythique Dockside Studio, entouré de musiciens cajuns de même que Zachary Richard et Louis Michot / Lost Bayou Ramblers . Suivront ensuite quelques concerts au Festival International de Louisiane, à New York / Central Park, à Los Angeles et San Francisco.

En Juin 2017, écœuré par la politique du nouveau président Donald Trump, CharlElie décide de rentrer s’installer en France…

