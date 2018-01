Ce mercredi 7 février à 7h45 Michel Fugain sera l'invité d'Emmanuel Rousseau. Et tout au long de la journée vous entendrez ses plus belles chansons à l'antenne.

A chaque fois que vous entendez une des chansons de Michel Fugain diffusée à l'antenne, tentez votre chance et remportez vos places pour son concert du 10 février à l'espace Chaudeau de Ludres

A l'occasion de sa tournée Michel Fugain s'arrête à Nancy avec son bus.

Après le spectacle Pluribus, il est de nouveau sur scène avec une équipe plus réduite : ils seront 7 musiciens, 2 choristes et lui même. "Tout le monde chante, c'est de la musique mais aussi de la déconnade"dixit Michel Fugain.

Après 50 ans de chanson il a toujours la scène dans la peau : c'est ce que Michel Fugain aime et il n'a pas envie que cela s'arrête.

Pendant plus de 3 ans, j’ai chanté, nous avons chanté, joué, bien déconné. C’est Pierre Bertrand, sax et arrangeur qui avait donné la couleur musicale à une flopée de tubes et de chansons inoubliées sinon inoubliables.

Pour cette nouvelle aventure de PLURIBUS, plus de cuivre.

L’équipe est donc réduite à 7 au lieu de 12. Nous sommes cette fois plus un groupe qu’une bande. Plus “power”, plus fusion, aux couleurs des rythmiques du temps… mais toujours une sacrée bande de supers musiciens.