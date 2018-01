Après Noël, après le Nouvel an, c'est une tradition, c'est au tour de la galette de faire son arrivée sur nos tables. Chaque année, le plus jeune de l'assemblée attribue à l'aveuglette une part de galette à tous les convives. L'un ou l'une d'entre eux se verra couronné et choisira sa reine ou son roi.

Et bien cette année, on change les règles ! Puisque le suspens ne sera pas de savoir qui sera le roi ou la reine, mais de savoir si la fève vous donnera droit à une seconde galette, totalement gratuite et offerte par nos boulangers partenaires. Vous avez trouvé une fève collector France Bleu ? Ramenez-là à votre boulanger et le tour est joué.

Liste des boulangeries partenaires :

Bonne chance à tous et bonne dégustation.