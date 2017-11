La neige arrive en Franche-Comté, postez vos plus belles photos et votez

La neige est annoncée ! France Bleu Besançon lance un concours photos : déposez vos plus beaux clichés de neige, votez pour celui que vous préférez. Des séjours à gagner à la clé !

Les premiers flocons arrivent en plaine cette semaine en Franche-Comté. France Bleu Besançon vous invite à envoyer vos plus belles photos de « neige », paysage, scène en famille, animaux…

Déposez autant de photos que vous le souhaitez dans le module de jeu ci-dessous (en repassant par la case Accueil à chaque dépôt) puis votez pour votre cliché préféré en cliquant sur Galerie, mais attention, un seul vote par adresse IP est accepté par le module. Vos photos peuvent avoir une taille jusqu'à 10 Mo et doivent impérativement être en format JPG ou PNG. Un jury composé de personnes de France Bleu choisira les deux clichés les plus beaux en tenant compte du vote des internautes. Les gagnants repartiront avec un magnifique cadeau : des séjours tout compris pour deux personnes pour les Lumières de Noël à Montbéliard.

A vous de jouer, à vos appareils photo !

Votre cadeau :

Séjour CITY BREAK LUMIERES DE NOEL DANS LA CITE DES PRINCES - Valable du 25 novembre au 24 décembre 2017, les week-ends. 2 jours et 1 nuit dans la magie de Noël. Tout compris pour deux personnes.

Découvrez la magie des Lumières de Noël à Montbéliard. Unique et grandiose, son marché de Noël vous ravira. Blottis au pied du Temple Saint-Martin (bâti par l'architecte des ducs de Wurtemberg, Heinrich Schickhardt dès 1601), plus de 140 cabanons de bois illuminés de mille lucioles séduisent les visiteurs par leurs produits et artisanats d'exception. Une escapade passionnante à la découverte du patrimoine historique et industriel d'un Pays d'Art et d'Histoire. Le pass tourisme vous donne accès à des entrées gratuites ou à tarifs réduits sur les sites touristiques, musées, activités de loisirs et visites guidées sur le Pays de Montbéliard . En hôtel 3 étoiles ou en chambre d'hôtes.