La Roue de Noël est de retour ! Jouez sur France Bleu Lorraine et gagnez vos cadeaux !

Elle est de retour ! Jusqu'au 25 Décembre, jouez et gagnez les cadeaux qui garniront le pied de votre sapin. Inventaire !

C'est une tradition sur France Bleu Lorraine, dès que les fêtes de fin d'année approchent, on ressort la Roue de Noël !

Et cette année, il y en a pour tout le monde

Un Noël High Tech

Les cadeaux high tech de la Roue de Noël © Radio France - Romain Fresu

Les consoles rétro sont de retour pour la Roue de Noël ! La Super Nintendo Mini avec sa vingtaine de jeux pré-installés. A retrouver également : la Mega Drive Mini et sa manette infra-rouge, cette fois, c'est 80 jeux cultes dont quelques épisodes de la saga au hérisson bleu, Sonic !

Du côté high-tech toujours, une montre connecté compatible avec tous vos appareils et des tablettes tactile.

Un Noël Star Wars

Star Wars dans le Roue de Noël 2017 © Radio France - Romain Fresu

Pour fêter la sortie du nouvel opus de Star Wars "Les derniers Jedi", France Bleu Lorraine vous offre de quoi vous replonger dans l'univers des films, de TOUS les films ! Des intégrales sont à gagner, une dizaine de Blu-Ray sont à gagner. Les 2 trilogies, les nouveaux films (dont Rogue One) et aussi des Lego Star Wars avec les figurines de Kyle Ren et un Stormtrooper à construire ! Que le force (de Noël) soit avec vous.

Un Noël pour tout le monde !

Star Wars, High-tech, Disney et bien d'autre choses © Radio France - Romain Fresu

Pour les enfants, des Blu-Ray Vaïana, votre sapin Botanic, un bon Clair de Lorraine, des Kits Hiver France Bleu Lorraine, des Cartes Cadeaux de 100€ pour les Vitrines de Nancy, des Paniers garnis Foie Gras et Champagne de la Famille Mengin, des Chèques Cadeaux et ballotins de Choclats pour l'Epicentre d'Epinal, la Maison des Chocolatiers Schmitt, des Pass Famille UGC, des abonnements pour le reste de la saison de l'ASNL, des Pass Famille Spectacle pour les Bodin's ou encore les Celtic Legends.

Ca fait pas mal de cadeaux tout ça, hein ? Restez bien à l'écoute de France Bleu Lorraine et gagnez, à tout moment, de quoi garnir le pied du sapin.