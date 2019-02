Le "Fort Comtois", gagnez un équipement complet de ski pour femme

Besançon, France

Notre jeu "Fort Comtois", va vous permettre de gagner un magnifique équipement complet de ski pour femme. Tirage le 1er mars 2019

Le fort du Larmont inférieur, appelé brièvement fort Malher,

Des éléments de décors,

- fortin militaire construit au XIXe entre 1845 et 1851, donc avant la création du système Séré de Rivières1. Il a été érigé dans le département du Doubs sur la commune de La Cluse-et-Mijoux à 1 032 m d'altitude : idéal pour tester notre super cadeau 😊 😊 😊

- Il avait pour missions de protéger le fort de Joux, de renforcer la défense du passage de la cluse de Pontarlier, et d'appuyer les actions menées par les troupes sur le sommet du Larmont

Notre partenaire : Easy Gliss

Cet équipement complet de ski pour femme comprend :

_Votre paire de Chaussure de ski femme Atomic HAWX ULTRA 115 S_L’Atomic Hawx Ultra 115 S W est le modèle pour femme le plus rigide de notre gamme de chaussures légères Hawx Ultra, qui met les sensations légendaires de la Hawx à la portée des skieuses aux pieds fins. Elle doit son poids plume à sa construction Prolite d’une légèreté révolutionnaire, renforcée aux endroits stratégiques, qui réduit de 25 % le poids de la chaussure. Cette chaussure ultratechnique est aussi entièrement personnalisable. Dès la première utilisation, le chausson préformé Memory Fit 3D Gold W offre un fit confortable que vous pouvez encore améliorer grâce au procédé Memory Fit. Comme toutes nos chaussures pour femme, ce modèle possède un chausson et un collier en forme de tulipe pour plus de confort. Profitez de réglages sur mesure grâce à la technologie Power Shift, qui permet d’ajuster l’angle d’inclinaison vers l’avant et la rigidité de la chaussure. L’Atomic Hawx Ultra 115 S W : une chaussure puissante, axée sur la performance et dédiée aux skieuses qui se donnent à fond.

Chaussure de ski femme Atomic HAWX ULTRA 115 S

_Votre Pack ski Head PRIMAL INSTINCT taille 149 cm_Le ski all mountain de chacun, pour tous les terrains, toutes les descentes. Le but n'est pas la vitesse ou la compétition. C'est le plaisir! L'arme de choix pour explorer toute la station.

Pack ski Head PRIMAL INSTINCT taille 149 cm

Comment jouer ? Rien de plus simple, toute la semaine, écoutez l'antenne tout au long de la journée et appelez nous au 03 81 833 111.

A vous d'ouvrir une des 3 portes de notre Fort Comtois pour gagner une place en finale et peut-être remporter le gros lot de France Bleu Besançon.

Nous irons tout au long de l'année visiter les Forts et Châteaux de Franche-Comté.

Face à vous 3 portes et 3 aventures possibles.

Derrière l'une des portes, se cache les oubliettes. Si vous l'ouvrez, vous ne pourrez plus jouer avec nous durant 5 jours.

Une seconde porte vous permettra d’accéder à la salle France Bleu. Repartez alors avec votre carte du Club des Auditeurs de France Bleu Besançon et bénéficiez ainsi de nombreuse réduction chez nos partenaires.

Enfin troisième porte et troisième aventure possible, la salle du coffre. Vous obtenez alors automatiquement votre qualification à la finale et peut-être à vous le gros lot.