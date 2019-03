Le "Fort Comtois", gagnez un week-end détente

Besançon, France

Notre jeu "Fort Comtois", va vous permettre de gagner un magnifique Week-End détente prestige. Tirage le 15 mars 2019

Le Château de Filain

La construction du Château de Filain remonte à la fin du XIVe siècle. C'était un bâtiment classique bordé de quatre tours rondes, défendu par des meurtrières & des fossés.

Cet ouvrage fût complèté dans le courant du XVIe siècle, par une construction de type renaissance. La façade est ornée au midi par deux tours carrées qui annoncent le style Henri IV.

Visite proposée à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine en septembre.

Notre partenaire : Château de la Dame Blanche

Ce coffret comprend

Une chambre de catégorie Prestige pour 2 personnes

Deux accès spa de trente minutes.

Deux dîners au restaurant (menus "Éveil des Sens" hors boissons)

Petit-Déjeuner sous forme de buffet

Habillée de grâce et de sérénité, nos chambres offrent chacune espace, grand confort, une ambiance douce et feutrée pour une nuit magique au « Château de la Dame Blanche » … Idéalement situé à sept minutes de la sortie d’autoroute de Valentin près de Besançon, le Domaine de la Dame Blanche à Geneuille vous accueille pour une escapade privée. Les vieilles pierres et le parc offrent un effet de dépaysement et calme inédit à deux pas de Besançon.

Château de la Dame Blanche

Comment jouer ? Rien de plus simple, toute la semaine, écoutez l'antenne tout au long de la journée et appelez nous au 03 81 833 111.

A vous d'ouvrir une des 3 portes de notre Fort Comtois pour gagner une place en finale et peut-être remporter le gros lot de France Bleu Besançon.

Nous irons tout au long de l'année visiter les Forts et Châteaux de Franche-Comté.

Face à vous 3 portes et 3 aventures possibles.

Derrière l'une des portes, se cache les oubliettes. Si vous l'ouvrez, vous ne pourrez plus jouer avec nous durant 5 jours.

Une seconde porte vous permettra d’accéder à la salle France Bleu. Repartez alors avec votre carte du Club des Auditeurs de France Bleu Besançon et bénéficiez ainsi de nombreuse réduction chez nos partenaires.

Enfin troisième porte et troisième aventure possible, la salle du coffre. Vous obtenez alors automatiquement votre qualification à la finale et peut-être à vous le gros lot.