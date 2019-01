Le Grand Quiz du Tourisme sur France Bleu Loire Océan

A l'occasion du 20ème Salon International du Tourisme, du 25 au 27 janvier, à la Beaujoire, France Bleu Loire Océan vous offre 5 jours au ski !

Tous les jours, grâce au Grand Quiz du Tourisme à 6h50 et 8h50 en semaine, 7h50 et 8h50 le week-end, tentez votre chance et participez au tirage au sort du dimanche 27 janvier.

Répondez à une question sur le patrimoine de notre région, et repartez avec un cadeau France Bleu, et une place pour le tirage au sort.

Femme au ski © Getty - Adam Clark

Le Salon International du Tourisme met Andorre à l'honneur pour sa 20ème édition ! Du 25 au 27 janvier prochain, profitez d'un tarif réduit à 2€, de plus de 400 exposants nationaux et internationaux et un super jackpot avec plus de 200 lots à gagner !

Cette année, le salon du Tourisme quitte le Hall XXL de la Beaujoire pour s'installer au Grand Palais du Parc des Expositions, pour sa 20ème édition.

Votre voyage au ski de 5 jours pour 2 personnes en Andorre, à gagner grâce au Grand Quiz du Tourisme, chaque jour de cette semaine à 6h50 et 8h50, 7h50 et 8h50 le week-end, sur France Bleu Loire Océan !

Séjour en Andorre valable pour 2 personnes, pour la saison hiver 2018/19 (valable jusqu’au 21 avril 2019, hors vacances scolaires). Le séjour comprend 5 nuits d’hébergement avec petit déjeuner du dimanche au vendredi pour 2 personnes, plus le forfait 5 jours de ski.