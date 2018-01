Lettres ou chiffres : on ne sait pas … à vous de trouver les bons éléments afin de faire fonctionner notre horloge !

Tentez votre chance du lundi au dimanche. Un seul numéro, le 03 81 833 111

En jeu pour cette horloge :

1 séjour pour 2 personnes valable du 2 au 4 février 2018 comprenant 2 nuits en demi-pension (petit-déjeuner et repas du soir) à l'Hôtel Restaurant Les Sapins à Les Longevilles Mont d'Or

2 forfaits 3 jours consécutifs de ski alpin du 2 au 4 février 2018 à la station de Métabief

2 locations de matériel de ski pour 3 jours du 2 au 4 février 2018 au magasin Métaski à Métabief

Au pied du Mont d'Or dans le Haut-Doubs !

Hôtel Restaurant "Les Sapins"

Dans ce petit village de moyenne montagne au cœur de la Franche-Comté, les nuits sont douces empreintes de quiétude et les journées bercées par la beauté des paysages. Pour passer un séjour agréable et tranquille, l’Hôtel les Sapins vous accueille dans une ambiance chaleureuse et familiale. Il abrite des chambres confortables et une table généreuse.

A l’extérieur, l’air pur, le Jura grandeur nature et le domaine de Métabief à 5 minutes pour pratiquer ski alpin, ski de fond (270 km de pistes), balade en raquettes l’hiver et toutes les formes de randonnée à faire l’été… à pied, à cheval et à vélo (site de VTT mondialement connu).

Un réseau balisé de près de 120 km arpente le Massif du Mont d'Or et offre aux amateurs de balades de superbes horizons.