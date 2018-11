Le mois de Décembre arrive et les cadeaux qui vont avec aussi...

Lorraine, France

Des spectacles et des concerts pour toute la famille

Disney sur Glace - Page Facebook de Disney Sur Glace

Vaïana, Elsa, Belle, Raiponce, Arielle et Aladin vont aider vos petits (et les grands enfants que vous êtes) à croire en leur rêves le temps de 3 représentations du 8 au 9 janvier au Galaxie d'Amnéville.

Deux salles, deux ambiances... Legends of Rock s'arrête sur l'antenne et vous propose de vous déchaîner sur les titres les plus connus des groupes culte de l'histoire du rock. Petit extrait :

Rendez-vous le 7 Décembre au Zénith de Nancy.

Le Sommelier - Didier Gustin et Philippe CHevallier - Prométhée Productions

Du théâtre également avec notre humoriste lorrain Didier Gustin qui s'associe à Philippe Chevallier dans une pièce écrite par Patrick Sébastien. Rendez-vous le 7 Décembre également à l'Espace Chaudeau de Ludres.

Dernier virage dans le monde de l'enfance avec le Spectacle Pinocchio, la fabuleux Noël sur Glisse. Tous les détails sur francebleu.fr.

The Glenn Miller Memorial Orchestra - Page Facebook du Glenn Miller Memorial Orchestra

Le Glenn Miller Memorial Orchestra est à la Salle Poirel de Nancy le 24 Janvier 2019 avec leur spectacle "Le Meilleur des Années Swing" et leur hommage à Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Glenn Miller et bien d'autres...

Et pour finir... l'inoxydable Julien Clerc

50 ans qu'il enchante vos postes de radio, Julien Clerc sera présent au Zénith de Nancy le 13 Décembre 2018. C'est un rendez-vous à ne pas manquer...

Un rendez-vous unique en France !

Les 3 Amis en Quête de Sagesse sont de retour pour une date et une date unique ! Le 25 Janvier 2019 au Zénith de Nancy. L'occasion exceptionnelle de faire un point sur notre vie en compagnie d'un psychiatre, d'un philosophe et d'un moine. Ces trois amis aborderont le thème de la liberté pour cette nouvelle conférence. C'est unique et ca se passe à Nancy, au Zénith avec France Bleu Lorraine. Plus de renseignements sur le site d'Anim15 Prod, notre partenaire.

3 amis en quête de sagesse - Anim15

Un Grand Défi enneigé

Du 10 au 14 Décembre, France Bleu vous offre votre Passeport Neige ! A la clé ? Un hébergement à l'Hôtel*** Restaurant Mont-Champ du Feu pour un séjour de 3 jours et 2 nuits pour 4 personnes avec forfaits et matériel de ski compris à utiliser pendant la saison hivernale 2018/2019. Cette station, du Champ du feu se situe à 1h45 de Nancy et dispose de 13 pistes tous niveaux pour un total de 50 hectares de glisse... Bonne chance à tous !

C'est tout pour le mois de Décembre... ou presque... une certaine Roue remplie de cadeau devrait faire son grand retour pour garnir le sapin ! Mais chut ! On ne vous a rien dit !