C’est au circuit automobile Paul Ricard que démarrera Le Tour de la Provence avec un prologue inédit de près de 6 km. La deuxième journée reliera Aubagne à Istres, la troisième empruntera les virages sinueux du col de l'Espigoulier entre La Ciotat et Géménos, la dernière s'offrira, au départ d'Aix-en-Provence, les paysages de Sainte-Victoire, de la Sainte-Baume et de la Corniche à Marseille. 16 équipes professionnels, plus de 500 km parcourus, des animations dans les villages-départ et villages-arrivée et le parrainage de Richard Virenque et Raymond Poulidor.

Le parcours - La Provence

Les étapes du Tour de La Provence

Jeudi 8 février : prologue de 5,8 km au Circuit Paul Ricard pour un contre-la-montre inédit (départ à 16h, podium protocolaire à 18h30).

pour un contre-la-montre inédit (départ à 16h, podium protocolaire à 18h30). Vendredi 9 février : étape 1 de 165,9 km Aubagne / Istres par Allauch, les Termes, Gardanne, Luynes, Eguilles, La Roque d'Anthéron, Lamanon et St-Rémy-de-Provence (départ 12h45, arrivée 16h25).

par Allauch, les Termes, Gardanne, Luynes, Eguilles, La Roque d'Anthéron, Lamanon et St-Rémy-de-Provence (départ 12h45, arrivée 16h25). Samedi 10 février : étape 2 de 144,5 km La Ciotat / Gémenos par Ceyreste, Signes, Méounes-les-Montrieux, La Roquebrussanne, Mazaugues, Rougiers, St-Zacharie et Roquevaire (départ 12h40, arrivée 16h05).

par Ceyreste, Signes, Méounes-les-Montrieux, La Roquebrussanne, Mazaugues, Rougiers, St-Zacharie et Roquevaire (départ 12h40, arrivée 16h05). Dimanche 11 février : étape 3 de 166,7 km Aix-en-Provence / Marseille par Vauvenargues, Rians, Varages, Brue-Auriac, Bras, Tourves, Mazaugues, Plan-d'Aups-Sainte-Baume, Gémenos, Roquefort-la-Bédoule, Cassis, La Gineste, Michelet, Rond-Point-du-Prado et le David (départ 11h40, arrivée 15h20).

