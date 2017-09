Les jeux de société, une passion qui a son festival à Saint-Apollinaire

L’espace Tabourot des Accords à Saint-Apollinaire, est le temps d’un week-end la Mecque des adeptes de jeux de société. Une passion qui rassemble petits et grands.

Les jeux de société vous passionnent ? Vous trouverez donc votre bonheur ce week-end à l'espace Tabourot des Accords de Saint-Apollinaire, où se tient le festival Ludimania, avec des jeux, des animations, des éditeurs et auteurs de jeux.

Un rendez-vous que ne va pas manquer Antoine, 34 ans. A un âge où d’autres manipulent frénétiquement les manettes des jeux vidéo, lui ne jure que par les jeux de société. « Ça ne fait pas travailler les neurones, les jeux vidéo ». Alors que les jeux de société, « ça fait de bonnes soirées entre amis, c’est convivial et ça fait travailler un peu les méninges ». Il est venu à la boutique spécialisée Jocade à Dijon, pour s’informer sur un nouveau jeu dont il a appris l’existence sur internet. « C’est un jeu où on vit une aventure en scénario. On ne peut y jouer qu’une fois. Au fur à mesure, il va se modifier, il va y avoir des stickers à coller. » Une partie de longue haleine qui peut durer 140 heures, assure Antoine. Mais quand elle est finie, il faut racheter un autre jeu. Pas de chance pour lui, ce jeu n’est pas encore disponible en France.

Un moment privilégié en famille

Isabelle est venue pour sa part choisir son cadeau d'anniversaire. Comme d'habitude, ce sera un jeu de société. Cette jeune mamie de 66 ans a 11 petits- enfants de 4 à 15 ans, qu'elle entraîne dans sa passion : « ils adorent. On éteint même la télé, quand je mets les plateaux de jeu sur la table ». Elle choisit des jeux où devinettes, problèmes, recherche et questionnement ont la part belle, et avec ses petits-enfants, elle est plutôt bonne perdante. « Le fait de gagner ou pas, ça ne m’intéresse pas tellement. J’essaie de donner envie de jouer aux enfants parce qu’ils s’éclatent complétement. Pour moi il me semble que je leur apporte quelque chose de vraiment important si je leur apprends à jouer ensemble. »

Et n'allez pas dire à cette retraitée de l’enseignement que le jeu est une perte de temps. Dans son activité professionnelle le mot « jeu » était dit-elle pratiquement interdit. Or, selon elle, « on peut tout apprendre par le jeu ».

Les nouveautés se succèdent

Les adeptes de jeux de société comme Antoine et Isabelle, n'ont que l'embarras du choix. « Toutes les semaines, on a de nouveaux jeux, c’est un milieu assez foisonnant », explique Stéphane Régnier-Dubois, vendeur au magasin Jocade. Il peut y avoir des effets de mode. Le thème des zombies est encore bien demandé, le thème des Vikings arrive, et puis « le style de jeu qui plaît beaucoup en ce moment, c’est tout ce qui est jeux d’aventures, d’enquête, des énigmes, tout ce qui tourne autour de Sherlock Holmes ».

Des nouveautés dont on aura un aperçu les 9 et 10 septembre, en poussant les portes du festival Ludimania, de 11 heures à 19 heures à l’espace Tabourot des Accords à Saint-Apollinaire.