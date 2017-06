Mais qui est vraiment le Père Fouras ?

Comme un rituel depuis 28 ans, une nouvelle saison de Fort Boyard commence ce samedi. L'occasion de retrouver les personnages stars qui font du jeu l'un des plus populaires à la télévision. Parmi eux, le Père Fouras, alias Yann Le Gac. Entre deux tournages, nous avons pu le rencontrer.

Il a fait tomber le masque. Logique à vrai dire, la journée commence à peine, le tournage lui pas encore. A l'instar des 150 personnes qui travaillent sur le fort pendant la quinzaine de tournage, Yann Le Gac arrive tous les matins par bateau, vers 9 heures. Ciré jaune et sac sur le dos, c'est un homme plutôt discret en apparence mais très ouvert quand il est question de raconter et de partager son histoire.

Je voulais devenir acteur

Sa voix est celle d'un homme de bientôt 65 ans, bien loin évidemment de celle que l'on connait, que l'on pourrait juger d'un autre temps, de ce vieillard quelque peu intimidant qu'est le Père Fouras. Cela fait 27 ans que ce Parisien d'origine bretonne endosse ce rôle : "J'ai longtemps été danseur dans la troupe de Maurice Béjart. Mais je m'en suis lassé, je voulais devenir acteur". Ce proche de Dominique Besnehard est alors repéré pour participer à Fort Boyard, une aventure qui à ses débuts ne devait pas vraiment durer. Mais l'émission fonctionne finalement et il ne manquera qu'une seule saison, la première.

45 minutes de maquillage

Et depuis , c'est la même routine. Tous les matins pendant quinze jours, Yann Le Gac jette un œil sur le conducteur, découvre son programme du jour avant de passer au maquillage. Dans sa loge, Il faudra 45 minutes pour tout enfiler, masque et costume, en soie tout de même, sans oublier l'échauffement de la voix.

"Il suffit de coincer les cordes vocales" : Yann Le Gac devient Père Fouras Copier

Et c est donc parti pour huit heures de tournage dans son personnage dont le rôle a pris de l'ampleur ces dernières années avec davantage d'interventions dans l'émission. Fini donc le temps où il intervenait seulement pour quelques énigmes perché du haut de sa vigie. La journée est plus longue pour Yann Le Gac que l'on retrouve dans sa loge, entre deux scénettes, pour faire une sieste : "ce que j'aime dans mon personnage, c'est qu'il est intemporel, on ne sait pas s'il vient du passé ou s'il pourrait débarquer d'une autre planète. J'aime sa folie, une folie sympathique et son côté coquin. Ca doit être génial quand même d'être un vieillard et de rester comme ça".

Qui trouvera l'énigme du Père Fouras ? Copier

Le Père Fouras, il en parle à la troisième personne et pourtant il incarne ce personnage avec une part belle laissée à l'improvisation. Le reste de l'année quand il n'est pas sur le Fort, Yann Le Gac fabrique des décors pour des émissions de télé. En août, il fêtera donc ses 65 ans mais pas question de s'arrêter et de quitter les lieux du moins tant que sa voix, dit il, le lui permettra.

La réponse à l'énigme Copier

La première émission de la saison est diffusée ce samedi 24 juin à 20h55 sur France 2 en présence de Cartman, Kamel Le Magicien, Vitaa, Alicia Aylies (Miss France), Artus et Vincent Lagaf. Ils vont jouer pour l'association Imag'in.