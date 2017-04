Match SMC Caen - OM Marseille : gagnez votre place

35e journée de championnat de Ligue 1 : ce dimanche 30 avril, nous sommes à trois jours de la fin du championnat. Le SM-Caen reçoit l'Olympique Marserille au stade d'Ornano à 15h. Gagnez votre place pour aller encourager le SMC !

Le dimanche 23 avril, e Stade Malherbe de Caen s'est incliné devant Nantes au stade d'Ornano. C'est leur quatrième défaite consécutive à d'Ornano. Après Angers, Monaco et Montpellier, Nantes est venu battre les caennais 2 à 0 pour la 34ème journée de Ligue 1. Désormais 17e, Caen n'a plus qu'un point d'avance sur la zone rouge.

► Ligue 1 (J34) - Battu par Nantes, Caen n'y arrive vraiment plus

Un match difficile pour le SMC

Dimanche 30 avril 2017, au stade d'Ornano, c'est encore un match difficile qui attend les joueurs de Patrice Garande. Les marseillais sont 6e au classement et avec leur 17e place, les caennais ont du retard à rattraper. Mais ils ont une pression énorme : il leur faut gagner ce match à tout prix !

Plus que jamais le SMC a besoin de son public !

Vous aussi, venez encourager le SMC

France Bleu Normandie vous offre des places pour aller encourager votre équipe. Inscrivez-vous au tirage au sort ci-dessous. Bonne chance !