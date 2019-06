Nantes : un escape game dans le stade de la Beaujoire

Depuis jeudi dernier, un escape à ouvert dans les vestiaires du stade du FC Nantes. C'est l'entreprise, nantaise, la ligue des gentlemen qui a crée ce jeu d'évasion qui sera ouvert pendant trois ans. Théo et ses amis font partie des premiers à avoir expérimenté cet escape game.

Nantes, France

Un jeu d'évasion est ouvert, depuis jeudi dernier, dans les entrailles du stade de la Beaujoire. C'est l'entreprise nantaise "la ligue des gentleman" qui a eu l'idée de créer cet escape game dans les vestiaires du FC Nantes. Ils ont mis 4 mois a concevoir le jeu et investi environ 40 000 euros. L'escape game sera ouvert la semaine comme le week-end pendant trois ans, même pendant la saison de ligue 1. Les décors et énigmes seront enlevées les jours de match à la Beaujoire.

Un scénario tout simple

Le but du jeu est de sortir des vestiaires au bout d'une heure sinon la partie est perdu. Deux équipes peuvent jouer en même temps, une dans le vestiaire des canaris l'autre dans le vestiaire visiteurs. Le but de la première énigme est de trouver une clef pour entrer dans le vestiaire. Pour résoudre l'énigme les joueurs peuvent s'appuyer sur des photos de joueurs du FCN et les logos du club ...

Une fois dans les vestiaires le jeu devient un peu plus difficile, une dizaine d'énigmes sont à résoudre. Les joueurs ont pour indices des maillots de football, des extraits sonores et télévisés de match de foot...

"L'équipe de Théo" est une des premières a avoir expérimenté cet escape game ils sont sortis du vestiaire en 45 minutes, pour arriver devant la pelouse du stade de la Beaujoire.