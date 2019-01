Nouveau jeu : le "Fort Comtois", gagnez un magnifique coffret "Cocoon"

Besançon, France

Notre jeu "Fort Comtois", va vous permettre de gagner un magnifique séjour aux Rousses. Tirage le 1er février 2019

Notre partenaire : Manoir des Montagnes

Ce coffret Cocoon comprend :

- Un accueil Privilège au Manoir

- 1/2 Bouteille de Champagne & ses mignardises Feuilletés

- La nuitée dans le chalet ou suite

- 2 menus des Maulois

- Les petits-déjeuners

Comment jouer ? Rien de plus simple, toute la semaine, écoutez l'antenne tout au long de la journée et appelez nous au 03 81 833 111.

A vous d'ouvrir une des 3 portes de notre Fort Comtois pour gagner une place en finale et peut-être remporter le gros lot de France Bleu Besançon.

Nous irons tout au long de l'année visiter les Forts et Châteaux de Franche-Comté.

Face à vous 3 portes et 3 aventures possibles.

Derrière l'une des portes, se cache les oubliettes. Si vous l'ouvrez, vous ne pourrez plus jouer avec nous durant 5 jours.

Les oubliettes Château de Joux © Radio France - Alexandre TANDIN

Une seconde porte vous permettra d’accéder à la salle France Bleu. Repartez alors avec votre carte du Club des Auditeurs de France Bleu Besançon et bénéficiez ainsi de nombreuse réduction chez nos partenaires.

Club des Auditeurs © Radio France

Enfin troisième porte et troisième aventure possible, la salle du coffre. Vous obtenez alors automatiquement votre qualification à la finale et peut-être à vous le gros lot.