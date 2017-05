Paris : Hand Spinner, la toupie qui fait tourner les têtes.

Le "Hand spinner" ou "Fidget spinner" est devenu, en l'espace de quelques semaines, le nouveau jouet à la mode, notamment dans les cours de récréation, mais pas seulement! Les adultes s'y mettent aussi. A tel point, que certains magasins sont même en rupture de stock.

Le "Hand spinner" est devenu la coqueluche des cours de récréation depuis quelques semaines. C'est une sorte de toupie à trois branches, avec un roulement à bille coloré. On la fait tourner entre ses doigts. Il parait que ça déstresse. Mais, pour les pros, il est même possible de faire des figures. Rouge, bleu, à paillette, rond, pointu et même lumineux, il se fait remarquer partout aussi bien chez les enfants que chez les adultes.

Fidget spinner © Radio France - Coline Ziegler

L'engouement pour ce jouet est tel que les magasins sont en rupture de stock . C'est le cas de la Grande Récrée de Passy, dans le 16 ème arrondissement de Paris. "On a vendu 1 000 unités en trois jours" explique le directeur de la Grande Récré de Passy.

Stock de hand spinner à la grande récré de Passy © Radio France - Coline Ziegler

Ce jouet a une histoire! Il a été crée par Catherine Hettinger, aux Etats-Unis dans les années 90, sur fond de maladie. En manque d'argent, la créatrice a vendu son idée en 2005: elle ne pouvait pas rassembler 400 dollars pour le financement du brevet. Tout d'abord destiné à des enfants hyper-actifs ou autistes, il envahit aujourd'hui aussi bien les cours de récréation que les bureaux.

Hand Spinner © Radio France - Coline Ziegler

Prix du Hand Spinner: entre 5 et 35 euros, en fonction des magasins.