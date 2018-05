Samedi 19 mai 2018, l'Amiens SC dispute son dernier match de la saison 2017/2018 de la Ligue 1. Un match exceptionnel qui aura lieu à Marseille au stade vélodrome. Le match affiche déjà complet : toutes les places sont vendues. C'est dans un stade bondé que les deux équipes s'affronteront. Une occasion à ne pas rater pour tous les supporters de l'équipe amiénoise.

France Bleu Picardie et la SNCF vous invitent au match

C'est un cadeau exceptionnel qui est mis en jeu. France Bleu et la SNCF vous offrent non seulement les deux dernières places mais également les billets de train* Amiens/Marseille, la nuit d’hôtel dans la cité phocéenne et bien sûr deux écharpes pour supporter l'ASC..

Comment jouer ? C'est simple. Devinez quel est le joueur amiénois qui est passé par les clubs suivants : Le Havre, La Juventus Turin, Gaziantepspor, Vitoria Guimaraes et le RKC Waalwijk. Vous avez une idée ? Alors remplissez le formulaire ci-dessous.

Vous avez jusqu'au mercredi 16 mai à 18h pour jouer. Le dépouillement aura lieu le jeudi 17 mai. Si besoin, un tirage au sort aura lieu pour départager les bonnes réponses.

Et bien sûr, vous pourrez suivre le match OM / Amiens SC le samedi 19 mai dès 20h sur France Bleu Picardie !