Partez au Salon International de l'Agriculture

France Bleu Picardie et la SNCF vous invitent à passer une journée au Salon International de l'Agriculture avec la personne de votre choix. Répondez à notre question et vous partirez peut-être à Paris !

France Bleu Picardie vous invite au Salon International de l'Agriculture à Paris. Durant neuf jours, du 25 Février au 5 Mars 2017, la plus grande ferme de France est à Paris. Plus de 600 000 visiteurs vont pouvoir découvrir l'agriculture sous 4 angles différents : Élevage et ses Filières, 3850 animaux réunis, Produits des Régions de France, d'Outre-Mer et du Monde, Culltures & Filières Végétales, Jardin et Potager, et Services et Métiers de l'Agriculture, des métiers et des hommes !

La Picardie terre de culture

La Picardie consacre près de 70% de son territoire à l'agriculture. Et elle y excelle, grâce à un climat favorable. Elle est la première région productrice de betteraves à sucre comme de pois. Elle est également l'une des régions principales pour la production de pommes de terre et d'endives.

Avec 18 millions de tonnes de betteraves récoltées, la Picardie est 1ère région productrice de betteraves française et européenne. Cela représente 455 millions d'euros de chiffre d'affaires. 12 270 exploitations cultivent la betterave soit près d’une exploitation sur 2.

Avec ces betteraves est fabriqué le sucre. Bien que petite, chaque betterave peut donner l'équivalent de 20 morceaux de sucre. La plus ancienne sucrerie de Saint Louis Sucre se situe à Roye, dans la Somme.

Le saviez-vous ?

1 kg de betteraves = 150 g. de sucre

150 g. de sucre = 38 fraises Tagada ou 560 g de chocolat ou 250 g de confiture ou 191 g de miel