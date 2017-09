Participez à l'émission en direct de Folie Flore à Mulhouse avec France Bleu Alsace

France Bleu Alsace vous offre vos entrées pour Folie Flore à Mulhouse et votre participation à l'émission en direct avec notre jardinier Jean-Paul Lauter.

Pour les passionnés de jardins et de belles fleurs, Folie Flore accueille les visiteurs du 5 au 15 octobre 2017 au parc expo de Mulhouse. A découvrir, un show floral merveilleux pour le nez et les yeux, des oeuvres végétales monumentales, un jardin rien que pour les enfants, des compositions magiques mêlant fleurs coupées, eau et lumière....

France Bleu Alsace est en direct de Folie Flore le samedi 7 octobre de 9h à 12h30, accompagné de Jean-Paul Lauter notre jardinier.

France Bleu Alsace vous propose d'assister en direct à l'émission avec Jean-Paul à 9h, l'entrée à Folie Flore vous sera offerte.

Il suffit de vous inscrire dans le module ci-dessous avant le 3 octobre à 17h. 10 entrées pour deux personnes sont offertes, avec un accès exceptionnel à Folie Flore avant ouverture au public.