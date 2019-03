Participez à notre concours de photos de pêche à la carpe avec "Territoire Pêche" et gagnez 150€ de bon d'achat

France Bleu Besançon poursuit son grand concours de photos de pêche. Postez vos photos de pêche à la carpe sur cette page et gagnez un super lot à retirer au magasin Territoire Pêche de Besançon, Vesoul, Pontarlier ou Lure.

Besançon, France

Les beaux jours sont de retour, l'occasion de ressortir les cannes à pêche. Après la pêche à la truite, honneur aux carpistes ! Participez à notre grand concours photos de pêche. Prenez vos prises en photo, et postez-les sur cette page.

Les magasins Territoire Pêche et France Bleu Besançon vous offrent un bon d'achat de 150€ qui vous permettra de compléter votre matériel selon vos besoins, lot à retirer dans les magasins Territoire Pêche de Franche-Comté.

Un jury composé de personnels de la radio et des magasins Territoire Pêche choisira la plus belle photo. Annonce du gagnant le lundi 1er avril 2019 à l'antenne de France Bleu Besançon.

Participez à notre concours de photos de pêche à la carpe

Pour participez, déposez les photos de vos plus belles prises de carpes dans le module de jeu ci-dessous entre le 29 mars 19h et le 30 avril 2019 minuit et remplissez la fiche avec vos coordonnées.

Pour les fans de pêche, de nouveaux concours suivront :