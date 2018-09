Septfontaines, France

Inscrivez-vous pour constituer l'équipe des auditeurs France Bleu Besançon, et ainsi participer aux 6h d'endurance de Karting à Septfonfaines avec le Circuit de l'Enclos

Exercer, en équipe, le plus de tours sur une durée de 6h – Roulage sur Karting SR5 Sodikart (270 cc – 4 temps) en Piste Compétition 1200 m.

Le déroulement :

Les équipes ont rendez-vous au Circuit à 8h30 pour valider les équipes et participer au petit déjeuner convivial offert par le Restaurant de l’Enclos. Le briefing explicatif est donné à 9h30. S’en suivent les essais chronos puis le départ de l’Endurance de 6 heures à 11h00 – Et c’est parti pour 6 heures de Course avec 12 changements de pilotes obligatoires – Temps de roulage des pilotes à gérer eux même selon leur propre stratégie. Cette année, toujours pour une plus grande équité entre les équipes, mise en place du système Quick Change, changement de kart à chaque passage au stand.

Le podium :

Une remise des prix est organisé à l’issue de l’Endurance – Les trois premiers équipages vainqueurs seront récompensés.