Radisson Blu Hotel. Gagnez un week-end inoubliable

Le Radisson Blu Hotel et France Bleu Paris s’associent pour vous offrir un week-end inoubliable

Jouez et tentez de gagner 1 nuit en chambre familiale pour 2 adultes et 2 enfants, petits déjeuners et dîners compris, ainsi que 4 billets pour le parc Disney.

Pour cela, une seule chose à faire, écoutez France Bleu Paris !!!

Un séjour à prendre avant le 30 juin 2020.

Le Radisson Blu Hotel

Situé à quelques minutes seulement du célèbre parc d’attractions, le Radisson Blu Hotel Paris, Marne-la-Vallée est l’endroit idéal pour votre séjour en famille ou entre amis quand vous allez à Disneyland® Paris.

L’hôtel est facile d’accès grâce à un système de navettes gratuites, vous rejoignez donc facilement les Parcs Disney®.

-

L’hôtel et ses 250 chambres et suites non-fumeurs, offre non seulement un accès rapide à Disneyland® Paris mais aussi une vue reposante et paisible sur le golf environnant.

Des équipements tels que thé et café à disposition dans votre chambre, et Internet haut débit gratuit sont proposés et conçus pour rendre votre séjour aussi agréable que possible. Après une journée d'aventure dans les Parcs Disney®, vous pouvez également vous ressourcer dans notre piscine couverte ou siroter un délicieux cocktail au bar le Chardon, que ce soit au chaud près de la cheminée ou sur notre terrasse avec vue sur jardin.