Rendez-vous à Faites du vélo et participez à la chasse au trésor Dynam'Metz, jouez et gagnez un vélo

France Bleu Lorraine vous invite à participer au rendez-vous Faites du vélo à Metz avec la chasse au trésor Dynam'Metz au profit de l'association Dam's Paradize. A cette occasion, jouez avec nous pour remporter votre deux-roues et la toute nouvelle mirabelle de cristal.

Metz à vélo et Dam's Paradize, vous invitent à une grande fête du vélo "Faites du vélo" les 1er et 2 juillet à l'Esplanade à Metz. Venez découvrir le « deux roues » autrement, pour les petits et les grands : café littéraire, contes, atelier de réparation, cinéma, défis...Et surtout, ne ratez pas la chasse au trésor Dynam'Metz de 10h à 16h dimanche et la grande parade à vélo à 16h dimanche !

A l'occasion de Faites du vélo à Metz, France Bleu Lorraine et Véloland vous offrent un vélo

Pour tenter de remporter ce magnifique deux-roues, il suffit de vous inscrire dans le module ci-dessous avant le dimanche 2 juillet minuit. Bonne chance.

Le vélo offert par Véloland et France Bleu Lorraine

La chasse au trésor Dynam'Metz, le principe

De 10h à 16h le dimanche 2 juillet : 6e édition de la grande chasse au trésor à vélo Dynam’Metz pour soutenir la recherche sur la maladie de Charcot-SLA avec l'association Dam's Paradize. Découvrez la magnifique ville de Metz d’une autre manière et surtout en vous amusant en famille ou entre amis. Formez une équipe de 5 personnes et partez à l'aventure. Rendez-vous à 9h à l'esplanade. La première équipe qui résoudra les 15 énigmes gagnera un week-end pour 5 personnes. Les frais d’inscription s’élèvent à 12 € par personne.

A l'occasion de la chasse au trésor Dynam'Land, France Bleu Lorraine offre aux gagnants la toute nouvelle Mirabelle de Cristal que vous pourrez remporter tout l'été en écoutant votre radio en Moselle.