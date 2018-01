L’hôtel 4 étoiles Dolce Chantilly est situé au cœur de la forêt de Chantilly. Celle-ci fait partie du massif des Trois Forêts et vieille de 1000 ans, elle a d'abord été réservée à la chasse à courre. Elle est peuplée de chênes, tilleuls, hêtres et charmes, jadis traités en taillis sous futaie pour favoriser le gibier et comporte de nombreuses allées et carrefours. Les allées sablonneuses sont régulièrement utilisées par les chevaux de course de Chantilly.

C'est dans ce cadre idyllique que l'hôtel Dolce Chantilly vous accueille. Pour votre confort, il vous propose ses 200 chambres et suites offrant une vue unique sur le parcours de golf, ses trois restaurants. Et pour votre bien-être vous aurez accès à la piscine, au sauna ou au hammam ainsi qu'au centre de fitness.

France Bleu Picardie vous offre votre week-end en amoureux

Pour la Saint Valentin, France Bleu Picardie vous offre votre week-end en amoureux à l'hôtel Dolce Chantilly. Ce séjour comprend :

Un Dîner sur la base du Menu D servi au Champagne au Donatello Restaurant

Une nuit en chambre suite vue sur le golf

Les petits-déjeuners buffet Américain au restaurant La Véranda, vue sur le golf

Une surprise St Valentin en chambre

Le libre accès à la piscine intérieur, Hammam, Sauna et centre de fitness

Comment jouer ? Trouvez la bonne réponse à la question ci-dessous et laissez-nous vos coordonnées. En cas de plusieurs bonnes réponses, un tirage au sort aura lieu. Le nom du-de la gagnant-e sera dévoilé-e le mercredi 14 février aux alentours de 18h30 sur France Bleu Picardie.