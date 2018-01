Notre pays fourmille d'une grande diversité d'endroits magnifiques, de petits coins paisibles, remplis de couleurs... À l'occasion de la nouvelle édition du Salon International de l'Agriculture, qui aura lieu du 24 février au 4 mars 2018 à Paris, nous vous proposons, de participer à notre concours photo en mettant en valeur votre région et de gagner un week-end tous frais payés (hors repas et transports intra-muros) pour deux personnes à Paris.

Du 29 janvier au 18 février, envoyez-nous une photo de votre coin de campagne préféré (paysages ruraux français en tous genres : champêtres, forestiers, lacs, étangs, coins de montagne... à l'exception des paysages marins et portraits d'animaux). Faites parler votre créativité : photos de toutes saisons, en couleur ou noir et blanc, paysages "de carte postale" ou mises en scène... Un jury composé de membres de l'équipe de francebleu.fr sélectionnera, à l'issue du jeu, la photo la plus jolie et la plus originale. Le ou la gagnant(e) gagnera un week-end pour 2 personnes (transports depuis la gare de domicile, hébergement et entrées compris) pour profiter du Salon International de l'Agriculture à Paris.

Remplissez le formulaire ci-dessous et envoyez-nous votre cliché (jpg ou png) en format haute-définition. (Une seule participation par foyer acceptée).