Amiens, France

Samedi 22 septembre à 20h, le Zénith d'Amiens vous propose une grande Soirée Années 80. Cette soirée sera l'occasion du tournage de l'émission M6 « Les 30 meilleurs tubes des années 80 ». Sur scène, plus de vingt artistes les plus connus : François Feldman, Patrick Hernandez, Herbert Léonard, Jean-Pierre Mader, Johnny Clegg, Julie Piétri, le groupe Début de soirée ou encore Phil Barney, et d'autres encore pour votre plus grand plaisir.

France Bleu Picardie vous offre vos places pour cette soirée de folie

Vous avez jusqu'au jeudi 20 septembre minuit pour répondre à cinq questions sur les années 80. Vous êtes fan de cette période ? Alors vous avez toutes vos chances !

Répondez et donnez vos coordonnées. Un conseil : partagez le jeu avec vos amis sur facebook, vous augmenterez vos chances de gagner !