Strasbourg, France

Star Wars in concert

La plus grande saga du cinéma en ciné-concert au Zénith de Strasbourg le 3 novembre 2018 à 20h. Les musiques originales de John Williams, interprétées par l'orchestre symphonique de Mulhouse sous la direction de Thiago Tiberio, accompagnent Star Wars - Un nouvel espoir - diffusé sur écran géant de 20 mètres en ultra haute définition.

Vivez la légende Star Wars comme jamais ! Une expérience unique et inédite en France pour le plus grand bonheur des fans de cinéma et de musique.

France Bleu Elsass vous offre vos places pour Star Wars en ciné-concert

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 28 octobre 2018 à minuit.

Star Wars, un nouvel espoir. Un film de George Lucas de 1977. Souvenez-vous !