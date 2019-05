Stunfest à Rennes, le festival des fous de jeux vidéos

La 15e édition du Stunfest, le festival de jeux vidéos à Rennes bât son plein tout le weekend . Plus de 12 000 festivaliers sont attendus pour essayer de nombreux jeux et consoles, datant des années 1980 jusqu'aux plus récents. Des tournois, mais aussi des conférences sont au programme.

Rennes, France

C'est LE weekend attendu par les fans de jeux videos. Le festival Stunfest a ouvert ses portes l'esplanade Charles de Gaulle à Rennes et ce jusqu'au 19 mai. Pour cette 15e édition 12.000 festivaliers sont attendus pour mettre des coups de poings virtuels sur tous types de consoles. De la Game boy des années 80, à la Playstation 4 en passant par les ordinateurs, tous les supports sont à disposition de ceux qu'on appelle les "gamers", ces joueurs de jeux vidéos.

Une thématique : le combat

Le Stunfest c'est avant tout un rendez-vous pour se battre virtuellement. Le festival créé en 2005 par l'association rennaise 3 Hit Combo propose d'essayer de nombreux jeux vidéos, pour certains datant d'une trentaine d'année et permettant de revenir en enfance. La thématique principale du festival est le jeu de combat, mais d'autres univers sont également représentés comme les jeux d'arcade. Des joueurs de toute la France affluent à l'image de Hakim, ce grenoblois qui ne rate aucun Stunfest depuis 4 ans :"Je suis président d'un club de jeux vidéos, pour moi c'est impossible de faire l'impasse, ce weekend est coché depuis bien longtemps!"

Le Stunfest permet de tester de nouveaux jeux, parfois en avant-première © Radio France - Valentin Belleville

Les curieux, les amateurs et mêmes quelques professionnels se donnent rendez-vous ce weekend. Pour les plus téméraire, une zone compétition est installée au Liberté. Il suffit de s'inscrire à l'accueil pour affronter en équipe ou individuellement d'autres adversaires, parfois internationaux. Dans cet espace ça ne rigole pas. Chacun porte son casque et la concentration est à son maximum. "Je suis concentré, pas maintenant", peste un joueur en apercevant le micro France bleu.

Dans la zone compétition, on joue pour la gagne ! © Radio France - Valentin Belleville

La nostalgie des jeux rétro

Au festival de jeux vidéos rennais il y a aussi les nostalgiques des jeux rétro avec leur graphisme bien particulier. Beaucoup profitent du Stunfest pour se replonger en enfance, ou pour les plus jeunes, découvrir ces vestiges du jeu vidéo. Des grosses manettes sur des grosses consoles devant des télévisions tout droit sorties des années 70, effet old school garanti.

Certains joueurs apportent leur propre manette pour jouer © Radio France - Valentin Belleville

Tout le weekend le festival propose des conférences sur différentes thématiques comme l'exploitation des données personnelles, les liens entre les joueurs et les personnages ou encore le handicap visuel dans le jeu vidéo et les outils mis en place pour le surmonter. Des ateliers sont également au programme avec des débats autour des jeux vidéos. Pour les amateurs, la zone compétition est ouverte aux simples visiteurs désireux de regarder les pro. Enfin, un espace quasi-cinématographique est ouvert aux spectateurs. Devant un écran géant, vous observerez un joueur progresser dans un jeu vidéo, le tout commenté afin de comprendre les moindre faits et gestes du gamer et ainsi obtenir tous les secrets du jeu.