Supporters du Racing Club de Strasbourg, participez à notre concours photo

Strasbourg, France

Vous êtes un vrai supporter, pur et dur, du Racing Club de Strasbourg ou simplement fan ou alsacien ? Vous allez suivre le match de la finale de la Coupe de la Ligue contre Guingamp qui aura lieu le 30 mars 2019 au stade André Mauroy de Lille ? Vous avez préparé vos tenues et les accessoires aux couleurs de votre club préféré ?

Participez à notre grand concours photo de supporter du RCSA

Alors, c'est à vous de jouer ! Prenez-vous en photo tel que vous serez le soir du match, devant votre télé ou votre radio et pour les chanceux, au stade. Tee-shirt, écharpe, drapeau, perruque, maquillage, tout en bleu et blanc... tout seul ou en famille, avec les copains, faites-vous plaisir et faites-nous une belle photo !

Déposez vos photos avant le 31 mars à minuit dans le module de jeu ci-dessous, avec vos coordonnées. Un jury composé de personnels de France Bleu Alsace choisira la photo la plus surprenante, la plus rigolote, celle qui nous fera nous extasier ou sourire... Le grand gagnant partira avec un abonnement famille au stade de la Meinau pour voir les matchs du RCSA de la saison prochaine 2019-2020. De quoi poursuivre le rêve avec son club fétiche !